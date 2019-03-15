Son Dakika Haberleri: Antalya'da 455 Bin 929 Dekar Zirai Araziyi Sulamaya Açtık"

Antalya'da 455 Bin 929 Dekar Zirai Araziyi Sulamaya Açtık"

40 dakika önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleri ile Antalya'da 455 bin 929 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, vatandaşa yıllık 477 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

Antalya'da 455 Bin 929 Dekar Zirai Araziyi Sulamaya Açtık
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleri ile Antalya'da 455 bin 929 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, vatandaşa yıllık 477 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın mavi bayrakı plajları, marinaları, otelleri ve doğal güzellikleri ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirtti.

Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanısıra önemli de bir tarım üssü olduğuna dikkati çeken Aydın, kentte 6 milyon ton meyve ve sebze yetiştirildiğini ve ülkedeki seracılığın yüzde 40'ının Antalya'da bulunduğunu vurguladı.

DSİ olarak Antalya kent merkezi ve ilçelerine yaptıkları yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Antalya'da son dönemde yaptığımız su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son 16 yılda 19 baraj ve 3 göleti vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile Antalya'da 455 bin 929 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Vatandaşlarımıza yıllık 477 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasında yer alan sulama tesislerimiz ile 199 bin dekar arazinin daha sulanmasını sağlayacağız. Böylece suladığımız toplam alan takriben 640 bin dekara yükselecektir."

Aydın, Alanya Dim Barajı ile 36 bin 500 dekar arazinin sulanmasını sağladıklarını, yıllık 123 milyon kwh enerji üretimi ve Alanya'ya içmesuyu temini elde edeceklerine dikkati çekti.

Manavgat Naras Barajını da açtıklarını anlatan Aydın, "Bu baraj Manavgat havzasında meydana gelen ve her yıl milyonlarca lira maddi hasara sebep olan taşkınları önleyerek ilçe merkezini taşkınlardan korumaktadır. Aynı zamanda Manavgat ovasında toplam 71 bin 420 dekar araziyi sulamaktadır. Gazipaşa'nın hasretle beklediği Gökçeler Barajını da inşa ettik. 103 metre yüksekliğindeki bu dev barajdan Gazipaşa ilçe merkezi ve 15 yerleşim yerine içme suyu vereceğiz. Gazipaşa Ovasında 47 bin 400 dekar araziyi sulayacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, Antalya'daki 92 derenin ıslahı ile 143 yerleşim yeri, 176 bin 835 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını da vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Mevlüt Aydın, Aydın, Antalya, Güncel
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