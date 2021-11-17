Babasının darp sonucu öldüğü iddia edilen minik Elif'in cenazesi annesine teslim edildi

Minik Ada Topçu'nun cenazesini annesi gözyaşları içerisinde teslim aldı

Morg önünde sık sık gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi

Baba tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Anne Beyza Topçu, morg önünde gözyaşlarına hakim olamazken, baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba önce Beyza Topçu'yu darp etti. Daha sonra ise kavga seslerine uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

İddiaların odağındaki baba tutuklandı

Anne Beyza Topçu, yaşanılanların ardından polis merkezine giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bebeğinin cenazesini almaya gelen anne gözyaşlarını tutamadı

Cenazeyi almaya bebeğin anne Beyza Topçu, Beyza Topçu'nun annesi Aysun Erol ve babası Abdullah Erol geldi. İşlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Anne Beyza Topçu işlemeler sırasında sık sık gözyaşı döktü. Anneyi annesi ve yanında gelen yakınları teselli etti. Cenazenin Serik İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.