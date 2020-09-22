Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Antalya 'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı.

Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı