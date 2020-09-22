Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu - Son Dakika

Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı.

Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı.

Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tedavisi süren Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

Polis Memuru, Muratpaşa, Antalya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu - Son Dakika

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