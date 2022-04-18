Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

18.04.2022 16:06
Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 7 kişi yaralandı.

Yunus Sarı (28) idaresindeki 07 BNG 70 plakalı otomobil, Çalkaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta, Güler Çetin (33) yönetimindeki 07 FAV 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yunus Sarı'nın kullandığı otomobilde bulunan eşi Nigar Mehmedova (26) ile 1 haftalık bebekleri Suna Sarı ve diğer otomobilde bulunan sürücü Güler Çetin ile 40 günlük bebeği Rüya Ada, çocukları Asil Toprak (5), Emine Deniz (9) ve hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Melike Güneş (28) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İhsan Karapınar, gazetecilere, kazayı fark edince kavşağa gelerek yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

Kontrolsüz kavşakta sık sık trafik kazası olduğunu belirten Karapınar, bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

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Yunus Sarı, Otomobil, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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