Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 7 kişi yaralandı.

Yunus Sarı (28) idaresindeki 07 BNG 70 plakalı otomobil, Çalkaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta, Güler Çetin (33) yönetimindeki 07 FAV 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yunus Sarı'nın kullandığı otomobilde bulunan eşi Nigar Mehmedova (26) ile 1 haftalık bebekleri Suna Sarı ve diğer otomobilde bulunan sürücü Güler Çetin ile 40 günlük bebeği Rüya Ada, çocukları Asil Toprak (5), Emine Deniz (9) ve hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Melike Güneş (28) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İhsan Karapınar, gazetecilere, kazayı fark edince kavşağa gelerek yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

Kontrolsüz kavşakta sık sık trafik kazası olduğunu belirten Karapınar, bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.