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Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

06.01.2022 23:30
Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Mavikent Mahallesi'nde Kemal Ç. ile R.T. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Kemal Ç, av tüfeğiyle vuruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Ç, hayati tehlikesi bulunduğundan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Şüpheli R.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Mavikent, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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