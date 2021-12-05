ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMENİN CENAZESİ MEMLEKETİ BATMAN'A GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'da denizde cesedi bulunan edebiyat öğretmeni Hamza Yılmaz'ın (28) cenazesi, amcası tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra deniz üzerinde bir erkeğe ulaştı. Bota alınan kişi, yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

ANKARA'DAN ANTALYA'YA OTOBÜSLE GELMİŞ

Ölen kişinin üzerinden, Hamza Yılmaz adına öğretmen kimliği çıktı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yaptığı tespit edilen Yılmaz'ın, dün otobüsle Ankara'dan Antalya'ya geldiği belirlendi. Yılmaz'ın ailesinin kendisinden 14 Kasım'dan bu yana haber alamadığı, annesinin önceki polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BİRİSİ FALEZLERİN ÜSTÜNDEN İTMİŞ OLABİLİR'

Sabah saatlerinde yeğeninin cenazesini almaya gelen amca Bayram Yılmaz, yaşananlara inanmak istemediklerini söyledi. Yeğeninin hiçbir sorununu bulunmadığını, kimseyle de husumetinin olmadığını belirten Yılmaz Öğretmenlik yapıyordu. Buraya geldiği gün denizden cesedi çıkıyor. Birisi falezlerin üstünden itmiş de olabilir, her türlü ihtimalden şüpheleniyoruz. Konunun araştırılmasını istiyoruz dedi.

Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü.