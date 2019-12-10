Antalya'da eğitime hayırsever desteği

Antalya'da hayırsever doktor Cenk Halil Bayaz tarafından yaptırılacak 4 derslikli anaokul için protokol imzalandı.



Vali Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği Beyaz ile bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Muratpaşa ilçesine yaptırılacak anaokul için hazırlanan protokol imzalandı.



Zerdalilik Mahallesi'nde inşa edilecek 4 derslikli anaokula, hayırsever doktor Cenk Bayaz'ın babası Hüseyin Avni Bayaz'ın ismi verilecek.



Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın hayırseverleriyle meşhur bir şehir olduğuna vurguladı.



Neredeyse her hafta hayırseverlerle ilgili ya bir protokol ya okul açılışı yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, "Antalyalı hayırseverlerimiz eğitime katkı vermeye devam ediyor. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Hepsine teşekkür ediyoruz. Dr. Cenk Bayaz daha önce Manavgat'ta rahmetli annesi Havva Bayaz adına bir anaokulu açmıştık. Şimdi de Muratpaşa ilçemizde Hüseyin Avni Beyaz adına bir anaokulunu yaptıracağız." diye konuştu.



Antalya'nın göç almaya devam eden bir şehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, her sene nüfusun 60 bin arttığını bildirdi.



Karaloğlu, artan nüfusun çocuklarına için yeni okullara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında imkansızlıklar içinde yapılan okullarımız var. Onlarında yeni deprem yönetmeliğine göre yenilenmesi gerekiyor. Belki bundan sonra eski okullarımızı da hayırseverlere yıkıp yeniden yapma şeklinde vereceğiz. Bu hayırseverlik hareketinin devam etmesi lazım. Devletimiz bir taraftan eğitime ciddi kaynaklar aktarıyor ama talep büyük ve ihtiyaçları karşılamıyor. Aynı zamanda vatandaşı işe ortak etmek işin başka bir güzelliği." diye konuştu.



Hayırsever Bayaz da çocukları ahlaklı, vatanına, milletine, faydalı yetiştirmeleri durumunda, gelecek neslin kendilerinden daha iyi olacağını kaydetti.

Bu arada Vali Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası'nda, branşında birinci olan Alanya Erkek Voleybol Takımı ile ikinci olan Kepez Kadın Futsal Takımı öğretmenlerine başarı belgesi takdim etti.