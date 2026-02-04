Antalya\'da Engel Tanımayan Şefler Buluşması

ANTALYA'da özel gereksinimli çocuklar ile şefleri bir araya getiren 'Engel Tanımayan Şefler Buluşması' etkinliği, farkındalık ve dayanışma odağında gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Bu sadece bir mutfak etkinliği değil; birlikte üretmenin, empati kurmanın en güzel örneklerinden biri" dedi.

Antalya Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) iş birliğinde düzenlenen 'Engel Tanımayan Şefler Buluşması' etkinliği, özel gereksinimli çocuklar ile alanında uzman şefleri aynı mutfakta buluşturdu. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, 'Herkes İçin Mutfak, Herkes İçin Lezzet; Engelsiz Yarınlar' temasıyla hayata geçirildi.

Etkinlik kapsamında 10 miksolojist, 10 pastacı ve 10 aşçı; özel gereksinimli çocuklarla birebir eşleşerek yarışma formatında düzenlenen atölyelerde bir araya geldi. Organizasyonun, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemesi ve toplumsal farkındalığı artırması hedeflendi. Yemek atölyesine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile şef Mehmet Akdağ da katıldı.

'BU SADECE BİR MUTFAK ETKİNLİĞİ DEĞİL'

Safa Koçoğlu Gürsoy, etkinliğin yalnızca bir mutfak buluşması olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Gürsoy, "Bu özel bir buluşma, sadece bir mutfak etkinliği değil; birlikte üretmenin, empati kurmanın en güzel örneklerinden biri. Aslında ilk kez yapılan bir buluşma da değil. Zaman içerisinde tekrar edilen, giderek de büyüyen bir etkinlik. Bu anlamda Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve tabii ki Valiliğin de himayesinde olan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu alanda özel çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz paralimpik sporlarında çok ciddi başarılarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

'ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZİM İÇİN MADALYA'

Etkinliğe katılan şeflerden, TAMDER Miksoloji Başkanı Burak Kapson, "Böyle bir organizasyonun parçası olmak bizim için büyük gurur. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için kupa ve madalya değerinde. Bu çalışmayı ilerleyen süreçte uluslararası alana da taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TAMDER üyesi şef Mehmet Sarısoy ise "Bu tür organizasyonlarda yer almak hem sosyal sorumluluğumuz hem de çocuklarla beraber olmak bizi mutlu ediyor. Gastronomi yönlendirmesi, mesleki istihdam kazandırılması gibi konular ve çocuklarımızla bir arada olmak bizim için çok onur verici" dedi.

Etkinlik kapsamında şefler, özel gereksinimli çocuklarla beraber yemek yaparak, keyifli bir yarışma gerçekleştirdi.