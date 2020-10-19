Antalya'da fırtına ve dolunun neden olduğu hasar tespit ediliyor - Son Dakika

Antalya'da fırtına ve dolunun neden olduğu hasar tespit ediliyor

19.10.2020 22:33
Antalya'da fırtına ve dolunun neden olduğu hasar tespit ediliyor, System.String[]

Antalya'da bir kişinin ölmesine, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınayla ilgili hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Antalya'da bir kişinin ölmesine, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınayla ilgili hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde batı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hızlıca bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kumluca'da servis aracı bekleyen 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, bulunduğu durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına nedeniyle 5 vatandaşımız ise hafif yaralandı. Fırtına Kum ve Kavakköy mahallelerinde bazı binaların çatılarında ve çatıda bulunan güneş enerji sistemlerinde hasara yol açtı. Kumluca Merkez Camisi'nin minaresinin tepesi yıkıldı. Kum Camisi'nin minaresi tamamen yıkılarak caminin kubbesini deldi. İlçe merkezinde fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar enerji nakil hatlarında hasara yol açtı, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden oldu."

Açıklamada, Kumluca ve Finike ilçelerindeki bazı cam seralarda cam kırılması dolayısıyla fiziksel zarar meydana geldiği, dikimi yeni yapılmış sebze fidelerinde zarar oluştuğu bildirildi.

Plastik örtü kaplı seralarda naylon atması gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kumluca, Fırtına, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da fırtına ve dolunun neden olduğu hasar tespit ediliyor - Son Dakika

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