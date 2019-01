Antalya'da Fırtına ve Hortum Felaketinin Yaraları Sarılıyor (2)

BAKANDAN FIRTINA UYARISI Kumluca 'da dün meydana gelen hortumdan zarar gören sera ve bahçeleri gezdi. Bakan Pakdemirli'ye, Vali Münir Karaloğlu , Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun , Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ile AK Parti Antalya milletvekilleri, kurum ve daire başkanları eşlik etti. Çiftçilerle görüşen Pakdemirli, seraları inceledi, daha sonra ilçedeki özel hastanede tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, ardından hortumun uçurması sonrası yaşamını yitiren Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli Devrim Bayram Demir 'in çalıştığı binaya gitti.5 BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜBurada gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Dün Antalya'da yaşadığımız doğal felaket üzerine buradayız. Kumluca ve Finike'de incelemede bulunduk. Çeşitli yerlerde zarar var. Zarar tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Kumluca'da 1000 dönüm, Finike'de 4000 dönüm örtüaltı alanda zarar var. Yine bazı narenciye bahçelerinde zarar var. Normalin üzerinde yağış aldık. Son dönemde değişik iklim koşulları yaşamaya başladık. Antalya'da artık hortum olayı yaşıyoruz. Biz çarşamba günü meteorolojik hadisenin gelebileceği uyarılarında bulunmuştuk ama genelde yaşanmadan anlaşılmıyor."'ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINI 1 HAFTADA BİTİRECEĞİZ'Doğal felaket nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Pakdemirli, "11 yaralıdan 2'sinin tedavisi hastanede sürüyor. Onları da ziyaret ettik. Devlet tüm kurumlarıyla burada. En nihayetinde yaraların sarılması için çalışma yapacağız. 24 Haziran sonrası yaşanan tüm sel, heyelan gibi doğal afetle alakalı bakanlığımızın genel çalışması var. Bunlarla ilgili neler yapılacağı konusunda çalışma yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanı 'mıza sunduk. Bu çalışmaya son birkaç günlük dönemde olanları da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an hasarla ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim ama hasar tespit ön çalışmalarının 1 hafta içerisinde biteceğini tahmin ediyorum. Bittikten sonra en kısa zamanda tazmin konusunda ne yapabileceğimizi açıklayacağız" diye konuştu.FIRTINA UYARISIBugün ve yarın için fırtına uyarısı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün ve yarın en önemlisi. Bundan sonrası için hazırlıklı olmamız lazım. Bugün yine gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor. Yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımız almalı. Mal kaybı olabilir ama daha önemlisi can kaybı olmaması için vatandaş tedbiri almalı. Açık yerlerde durmasınlar. Araçla seyahat etmesinler. Kapalı yerlerde bulunsunlar. Can ve mal güvenliği için tedbir alsınlar" dedi.SERİK'TE HORTUM VE FIRTINA TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİÖte yandan Serik ilçesinde dün etkili olan hortum ve yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek , Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, zarar gören seralarda inceleme yaptı. Fırtına ve hortum nedeniyle ilçede 30 çiftçiye ait domates, çilek, biber ve salatalık serası zarar gördü. Belek- Kadriye- Kundu Kral Yolu ile bir golf sahasında yaklaşık 50 çam ağacı devrildi. Hortumun söktüğü çam ağaçları yola savruldu. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları kesere kaldırdı.Kaymakam Şimşek, hortumdan seraların zarar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini söyledi. Fırtınanın ciddi zarara yol açtığını kaydeden Şimşek, "Çiftçilerimiz mutlaka tarım sigortası yaptırsın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararı karşılanır" diye konuştu.Çilek üreticisi Mustafa Mutaf da "Hortum ve fırtınadan seralarımız büyük zarar gördü. Mahsulümüz telef oldu. Çilek hassas bir meyve olduğu için yağmur suyunu gördüğü zaman hemen çürüme yapar. Kısacası alın terimiz, hotum ve fırtınada yok oldu. Zararımız büyük" dedi.Köseler Mahallesi'ndeki serası zarar gören Seffat İlişik ise "Bu sezon bitti, bütün emeklerimiz gitti" diye konuştu.Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,