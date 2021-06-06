Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ulupınar Mahallesi'nde, Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nden 22 ve İl Jandarma Komutanlığından 7 kişilik ekip, drone ve iz sürme köpeklerinin de yardımıyla bölgeyi tarıyor.

Ekipler, çalışmaları Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.