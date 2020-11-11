Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu

11.11.2020 13:51
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Varsak Kirişçiler mevkiinde fidanların toprakla buluşturulmasına destek oldu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Varsak Kirişçiler mevkiinde fidanların toprakla buluşturulmasına destek oldu. Yazıcı, Antalya'nın tüm ilçelerinde, saat 11.11'de fidanların toprakla buluştuğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı etkinlik kapsamında bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde aynı anda gerçekleşecek. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluşacak.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Vali Yazıcı, "Şehrimiz ağaç ve orman zenginliği bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden olsa da biz bu yeşilliğimizi ve orman varlığımızı daha da arttırmaya devam edeceğiz. Ormanlar hepimizin bildiği gibi bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginliği ve yaşam kaynağıdır. Sağlıklı yaşayabilmemiz için temiz hava temiz su ve temiz toprağa ihtiyacımız var. Aldığımız nefesten tutunda hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanlarımızdır. Bu nedenle ormanları korumak tüm insanlığın ortak görevidir" diye konuştu.

"Ormansız bir yurt, vatan değildir"

Ormanların öneminden bahseden Vali Yazıcı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ormansız bir yurt, vatan değildir.' diyerek ormanların bizler için nedenli önemli olduğuna işaret etmiştir. Bizler 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' düsturuyla hareket eden bir medeniyetiz" ifadelerini kullandı

"Geleceğe Nefes" seferberliğiyle Antalya'nın tüm ilçelerinde, saat 11.11'de fidanların toprakla buluştuğunu ifade eden Vali Yazıcı; "Ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır." diye konuştu.

"Ağaçlarımızın ormana dönüşmesini diliyorum"

Konuşmasının sonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlayan Vali Yazıcı, "Daha yeşil bir Türkiye için 'Bugün fidan, Yarın Nefes' sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönüşmesini diliyorum. Bu anlamlı çevre seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu
Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu

Geleceğe Nefes, Antalya, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'geleceğe nefes' seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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