Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

09.08.2022 13:58
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen 1 haftalık trafik denetiminde bin 320 sürücü ile 24 araç sahibine para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen 1 haftalık trafik denetiminde bin 320 sürücü ile 24 araç sahibine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ağustos tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli trafik kontrolü yaptı.

Emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama, yük ve yolcu taşımacılığı konularında denetim gerçekleştiren ekipler, hem trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı hem de hatalı görülen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde bin 320 sürücü ile traktör ve tarım işçileri taşıma ihlali kapsamında da 24 araç sahibine para cezası verildi.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 273 kişiye eğitim verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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