Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı
29.12.2025 11:31  Güncelleme: 14:14
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı
Haber Videosu

Antalya'da bir kadın intihar girişiminde bulundu, olay sonrası tepki gösteren kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir kadının köprüde intihara teşebbüs edip polis ekiplerince son anda kurtarıldığı olayda, "Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan" şeklinde konuşan kişi, gözaltına alındı, ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

"YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ KADINA..."

25 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Otogar kavşağı üst köprü viyadüğünde intihar girişiminde bulunan G.Y. isimli kadın Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarılırken, olayın ardından aşağıda toplanan kalabalık içerisinde adının O.G. olduğu belirlenen şahıs, "Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan" şeklinde konuşmuştu.

SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası O.G., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'söylemleriyle intihara yönlendirme eylemine teşvik ettiği' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen O.G., cumhuriyet savcılığından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Çıksa oraya atlamayaz, bu ittte o g. yoktur. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
