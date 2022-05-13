Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre annesi tarafından bıçakla yaralanan 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.
Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı. Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Son Dakika