Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

13.05.2022 20:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen 2 yaşındaki küçük kız, yaşamını yitirdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen anne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre annesi tarafından bıçakla yaralanan 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

"ANNEANNESİ İHBAR ETTİ"

Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı. Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü
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Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Son Dakika


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20:05 Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
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SON DAKİKA: Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Son Dakika
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