Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
20.12.2025 03:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ömer Y. daha önce aralarında husumet bulunan 2 kişiyle birlikte kendisine ait markette alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışmada Ömer Y. 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Teslim olan zanlı emniyete götürülürken, "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde yer alan bir markette kan donduran bir olay yaşandı. Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldılar.

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

"ÇÖKMEK İSTEDİLER, ONUN İÇİN ÖLDÜRDÜM"

İş yeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun Mert kursun :
    Bizim cezalar katilin niye öldürdügüne göre belirlendigi için her katil haklı ölen suçlu senin dükyana çökmeye gelmişler sonra hadi bunu kutlayalımmı dedin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: İstanbul Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt "Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı
Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş’ten dikkat çeken açıklama Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten dikkat çeken açıklama
90 dakika sahada kalan Icardi’den maç sonu korkutan görüntü 90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor Sebebi ortaya çıktı Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
ChatGPT’nin “En yaşanılmaz ilçe“ yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi ChatGPT'nin "En yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

08:21
6. rauntta nakavt Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
07:55
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı İşte Teslime’nin katili için istenen ceza
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza
07:41
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
07:17
ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı
07:12
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
02:45
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
23:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter’de hesap açtı, ilk tvitini attı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı
23:09
Pitbull bir anda içeriye girdi Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2025 09:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.