Son Dakika Haberleri: Antalya'da Öğrencilerin Kar Sevinci

Antalya'da Öğrencilerin Kar Sevinci

55 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklar ve aileleri, kamyonlarla taşınan karda oynamanın keyfini yaşadı.

Antalya'da Öğrencilerin Kar Sevinci, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklar ve aileleri, kamyonlarla taşınan karda oynamanın keyfini yaşadı.

Manavgat Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için kar sürprizi hazırladı.

Belediye ekiplerince Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden, Sarılar kapalı pazar yerine 30 kamyonla kar taşındı. 2 kar makinesi de etkinlik alanına getirildi.

Çocukların aileleriyle kar topu oynadığı ve kardan adam yaptığı etkinlik 3 gün sürecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, çocukların tatiline küçük bir katkı yapmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sözen, ilçe merkezinde de aynı etkinliği gerçekleştireceklerini de kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Sarılar, Toros Dağları, Manavgat, Antalya, Güncel
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