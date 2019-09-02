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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

11 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serdar P'nin kullandığı 07 VGT 95 plakalı Kumluca Belediyesine ait otomobil, Finike Hasyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ay'a çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ay'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serdar P'nin, Kumluca Belediyesi nikah memuru olduğu ve Sahilkent Mahallesi'nde katıldığı bir nikah töreninden döndüğü öğrenildi.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Mustafa Ay'ın ise 31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Kumluca Belediye Başkan adayı olan Uğur Ay'ın babası olduğu bildirildi.

Mustafa Ay, Antalya, Kumluca, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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