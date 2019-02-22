Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sahile Çok Sayıda Ölü Balık Vurdu

Antalya'da Sahile Çok Sayıda Ölü Balık Vurdu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldıGalip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu.

Antalya'da Sahile Çok Sayıda Ölü Balık Vurdu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı

Galip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.

Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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