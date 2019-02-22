Antalya'da Sahile Çok Sayıda Ölü Balık Vurdu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldıGalip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı
Galip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi
ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.
Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:06 Kaynak: AA
Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu
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