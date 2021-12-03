Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyeli'yi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece saatlerinde tekneden denize düşüp kaybolduğu bildirilen 2 Suriye uyrukluyu arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri deniz, jandarma personeli de Kızılot Mahallesi sahilinde sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına başladı.

Otobüs ile Kızılot Mahallesi'ne gelen Suriyelilerden bir grubun açıkta bekleyen tekneye yüzerek gittiği ancak teknede çıkan anlaşmazlık yüzünden denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi.

Yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber vermiş, olay yerine gelen görevliler 13 Suriye uyrukluyla karşılaşmıştı. Hipotermi belirtileri gösteren 4 kişiden 3'ü Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 Suriyeli için arama çalışması başlatılmıştı.

Bu arada, jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada, Çenger Mahallesinde 4'ü çocuk 31 Suriyeli yakalandı. Çenger Jandarma Karakoluna götürülen yabancı uyruklulara yemek ikram edildi, kıyafet verildi.