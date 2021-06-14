Antalya'da uluslararası iki zirve - Son Dakika

ANTALYA, 17-20 Haziran tarihleri arasında iki uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. 17 Haziran'da Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yanı sıra, 18 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu gerçekleştirilecek. Her iki zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Türkiye'nin 1 Temmuz 2020 tarihinde bir yıl süreliğine devraldığı GDAÜ Dönem Başkanlığı kapsamında, GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısı, 17 Haziran Perşembe günü Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirve dolayısıyla, GDAÜ'nün kuruluşunun 25. yıl dönümü de kutlanacak. GDAÜ Dönem Başkanlığı, resmen 1 Temmuz 2021 tarihinde Yunanistan'a devredilecek. Zirve kapsamında bir ortak bildirinin de kabul edilmesi bekleniyor.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Cumhurbaşkan Erdoğan'nın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ise 18-20 Haziran'da yine aynı kongre merkezinde gerçekleşecek. Ana teması, 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' olarak belirlenen ADF'de dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve akademisyenler bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele alacak. Sorunlara çözüm önerileri getirilecek diyalog platformu oluşturulması amaçlanan ADF'nin bölgenin ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin, eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillendirilmesine katkı sunması bekleniyor.