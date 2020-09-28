Antalya Devlet Opera ve Balesinden "dünya şarkıları" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Dünya Şarkıları" konseri, 3 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Ankara DOB sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzo-soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat İsmailova sahneye çıkacak.

İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Türkçe eserlerin seslendirileceği konser, 3 Ekim saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirilecek.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.