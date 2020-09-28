Antalya Devlet Opera ve Balesinden "dünya şarkıları" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Dünya Şarkıları" konseri, 3 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Ankara DOB sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzo-soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat İsmailova sahneye çıkacak.
İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Türkçe eserlerin seslendirileceği konser, 3 Ekim saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirilecek.
Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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