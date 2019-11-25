Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Şehrazat" balesini, bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik "Şehrazat" bale süitini, iki perdelik bir bale eserine dönüştüren ADOB, librettosu ile koreografisi Armağan Davran'a ait eseri, 28 Kasım Perşembe günü sahneye taşıyacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki temsilde, Bolşoy tarihinde başrol üstlenen ilk yabancı Prima Balerin ve bale sanat dalında ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına sahip Meriç Sümen ile Fransa'da "Ömür Boyu Kontrat"a hak kazanan 15 dansçı arasında bulunan Tan Sağtürk de izleyiciler arasında yer alacak.

Özgün bir librettoya sahip "Şehrazat" balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.

Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesinin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde "Behram" rolünde Tolga Burçak, "Zühre" rolünde Müge Ünal, "Zahara" rolünde ise Laroslava Volkova dans ediyor.

Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.