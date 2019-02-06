Antalya Dob, "Sihirli Dünya"Yı Son Kez Sahneleyecek

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyununu bu sezon son kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eseri, Reyhan Süme sahneye koydu.
Müzik düzenlemelerini Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımını Mustafa Eski
üstleniyor.
Amacı çocuklara çok sesli müziği tanıtarak evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can
Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş
, Selda Serdar ve Müge Yıldıran sahne alıyor.
Anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Enis Ok, anne Tuğçe Oğuzülgen, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Çağrı Fırat
Yeşillik, Esin Erdoğan, Arda Serindağ'dan oluşuyor. Repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı oyunda, Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.
"Sihirli Dünya" çocuk oyununu 12 Şubat'ta saat 11.00'de bu sezon son kez sahneleyecek.