ANTALYA Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak para - Son Dakika

ANTALYA Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak para

Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak paraANTALYA'da 1 Haziran itibarıyla kontrollü normal yaşama dönüşün başladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, pandemi sürecinde üç kamu bankası aracılığıyla kente, toplam 11 milyar 200 milyon TL'lik sıcak para girişi sağlandığını açıkladı.

Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak para

ANTALYA'da 1 Haziran itibarıyla kontrollü normal yaşama dönüşün başladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, pandemi sürecinde üç kamu bankası aracılığıyla kente, toplam 11 milyar 200 milyon TL'lik sıcak para girişi sağlandığını açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, koronavirüs sürecinde 1 Haziran itibarıyla başlayan kontrollü normal yaşama dönüşle ilgili 7 Mehmet Restoran'da basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi herkese maske dağıtılırken, Vali Karaloğlu, Türk bayrağı tasarımlı maske kullandı. Pandemiyle mücadelede en başarılı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, Türkiye'de de en başarılı ilin Antalya olduğunu belirten Vali Karaloğlu, 'Bu yüzden ülkenizle, şehrinizle, yöneticilerinizle ve alınan tedbirlere uyan vatandaşlar olarak kendinizle gurur duyun. Çünkü bu başarı Antalya'da yaşayan vatandaşların çok bilinçli olmasından kaynaklanıyor. Hep beraber elde ettiğimiz bir başarı" dedi.

VATANDAŞA 134 MİLYON TL KARŞILIKSIZ YARDIM

Pandemiden hem halk, hem çalışanlar hem de işletmelerin çok ciddi etkilendiğini belirten Vali Karaloğlu, bu süreçte sağlanan devlet desteklerini açıkladı. Bugüne kadar 19 ilçede ihtiyaç sahibi 122 bin vatandaşa, 122 milyon TL, 1000'er lira karşılıksız yardımda bulunulduğunu belirten Karaloğlu, hayırseverlerin katkısıyla 50 bin gıda kolisi, vakıflar aracılığıyla da ayrıca 12 milyon TL yardımda bulunulduğunu ve ödemelerin devam ettiğini kaydetti.

160 BİN 42 ÇALIŞAN VE 7 BİN İŞSİZE ÖDENEK

Antalya'da kısa çalışma ödeneğine 23 bin 558 işletmeden müracaat olduğunu belirten Karaloğlu, 160 bin 42 çalışanın ödenek almaya devam ettiğini söyledi. Karaloğlu, 'Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği de 1 Haziran itibarıyla ödenmeye başladı. 5 Haziran'a kadar kimlik kartlarının son numarasına göre kısa çalışma ödenekleri ödenmeye devam edecek. İşini tamamen kaybeden 7 bin çalışana da işsizlik ödeneği verildi" dedi.

ANTALYA'YA 11.2 MİLYAR KREDİ

Sürecin başında çok ciddi panik olduğunu anlatan Karaloğlu, 'Biz de endişe duyduk, acaba bu panik havasından şehri ve işletmeleri nasıl çıkaracağız diye. Ama özellikle kamu bankaları ve çalışanlarını kutlamak gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı günlerinde bile özel izinle çalıştılar. Bugüne kadar üç kamu bankasından toplam 11 milyar 200 milyon TL, işletmelere, esnafa ve bireysel kredi olarak Antalya ekonomisine sıcak para girdi ve hala devam ediyor. Bu çok önemli bir rakamdır" diye konuştu.

ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİNİ KOPARMADIK

Antalya'da beş hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde üretim ve tedarik zincirinin kopmaması için bütün kurumların çok ciddi işbirliği yaptığını anlatan Vali Karaloğlu, 'Bakan bey ve bakan yardımcısıyla üç defa konuştum. 'Aman ha seraya girmeyi yasak hale getirirsek, biz pazartesi seradan ancak gübre toplarız, meyve-sebze toplayamayız. Seraların hiç ara vermeden işlemesine ihtiyaç var. Ona bağlı olarak Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma yasağı koymuyoruz. Hallerin de mutlaka açık ve işler olması lazım. Dolayısıyla lojistiğinin de açık ve işler olması lazım' diye uyardık. Onlar da tarımsal ve hayvansal üretimde bize inisiyatif verdi ve çok ciddi inisiyatif kullandık" dedi.

344 BİN TALEP

20 yaş altı ve 65 AŞ üstü sokağa çıkma yasağı bulunanlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve Açık Kapı uygulaması üzerinden 344 bin talep alındığını ve hepsinin yerine getirildiğini söyleyen Karaloğlu, 'Bütün ilçelerde vefa destek sosyal grupları kurduk. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, polis, jandarma, gece bekçileri çok ihlasla çalıştı, hiç kimse erinmedi. Bahçesinde dedemizin odununu kıran, tarlasını süren jandarmamız da oldu. Aslında bir rahmet. Devletle vatandaşın yeniden kucaklanmasında bir fırsat oldu" diye konuştu.

BİLİM KURULU'NDAN ÇALIŞMA REHBER

Yeni süreçte üç önemli noktaya işaret eden Vali Karaloğlu, 'Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Özellikle toplu alanlarda maskemizi mutlaka takacağız. Üçüncüsü temizliğe çok dikkat edeceğiz. Pandemi sürecinde Türkiye'de Bilim Kurulu oluşturuldu. Biz de Antalya'da 10 kişilik Bilim Kurulu oluşturduk. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin herkesin elinde olması lazım. Çok detaylı, her sektörle uyulması gereken kurallar bu rehberde var. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka bu rehber elimizin altında olmalıdır" dedi.

ÇOK YAŞA ANTALYA

Normalleşme sürecinde 'Çok Yaşa Antalya' diyerek bir kampanya başlatıldığını ve bilboardlarda da bulunduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, 'Aslında Covid-19 bir grip. Biz grip olan, iyileşmeye başlayan ve hapşıran insanlara temenni olarak 'Çok yaşa, Allah sana uzun, sağlıklı ömür versin' deriz. Biz de inşallah 1 Haziran itibarıyla kontrollü normal hayata geçtik. Son hapşırığımız olsun. O yüzden biz de diyoruz ki, Antalya çok yaşa, Türkiye çok yaşa" dedi.

EN HIZLI TURİZM TOPARLANACAK

Pandemiden en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu, en hızlı toparlanacak sektörün de turizm olacağını söyleyen Vali Karaloğlu, 'Çünkü insanlara 'Sokağa çıkma, evde kal' diye çağrı yaptık. Pandemiden sonra en hızlı toparlanacak sektör de turizm olacak. Niye' Hepimiz sıkıldım, hepimizin, dünya insanının da tatile ihtiyacı var. Bir de insanlar, bu süreçte sabit gelirliler maaşını aldı, sokağa çıkmadığı için harcayamadı. Normalleşme tamamlandıktan sonra turizm sektörü çok hızlı geri dönecek, buna herkes inansın. Antalya'ya dün itibarıyla ilk uçak İzmir'den indi. Artık iç turizm başladı" diye konuştu.

ALMANYA BU HAFTA BAŞLIYOR

Bu hafta sonu itibarıyla Almanya'dan, 5-6'sında SunExpress'in bir-iki uçuşu var. 10'u itibariyle Almanya'dan uçuşlar başlamış olacak. Tabi sadece bizim isteğimizle uluslararası turizmin başlaması mümkün değil. Karşılıklı iki ülkenin anlaşması lazım. Aynı anda bütün ülkelerin veya bir ülkenin tamamının açılması çok mümkün görünmüyor. Kapatırken nasıl önce Çin, İspanya, İtalya, Almanya'yı kapattıysak, açarken de önce pandemi süreci toparlanan ülkelerden başlayacağız. Avrupa'da en önce başlayacağımız ülke Almanya gözüküyor" dedi.

RUSYA DAHA GEÇ AÇILACAK

Pandemi sürecinin 12-18 hafta arası tamamen sönümlenen bir süreç olduğunu kaydeden Karaloğlu, 'Rusya'da çok geç başladı. Herkes zannetti ki Rusya'ya hiç bulaşmayacak. Ama şu an günlük 8-9 bin vaka var. Rusya, Almanya ve Avrupa'dan daha sonra gelecek. Kültür ve Turizm Bakanımız bu süreci çok iyi yönetti ve sertifikasyon kuralları yayımlandı ve işlemleri devam ediyor. Bakanlık işletmelerimize bir sertifika verecek hem sosyal mesafe, hem hijyen hem de güvenilir gıda konularında. Artık güvenilir tesis olduğuna dönük sertifika verilecek ve bunu müşterilerimize göstereceğiz" diye konuştu.

EYLÜLDE 2.5 MİLYON TURİST TAHMİNİ

Özellikle yabancı turiste güven verileceğini belirten Vali Karaloğlu, "Bu güveni veremezsek yerli ve yabancı turist de gelmez. Çünkü herkesin psikolojisi bir şekilde etkilendi. Bir müddet tereddütler oluşacak. Şu anda herkes restorana giriyor mu, hala tereddüt var. Turizm de yavaş hareketlerle başlayacak ama güven ortamını oluşturduğumuzda emin olun ben bu senenin ikinci yarısında bile çok ciddi hareket bekliyorum. Ama rakam vermem. Ama başkanla küçük bir iddiaya girdik. Başkan 'En kötü senaryo 2.5 milyon' dedi. Ben de 'Eylül ayında bile bu şehir 2.5 milyon turisti getirir' dedim ve inanıyorum" dedi.

2020 AYAKTA KALMA YILI

Bu yıl ciddi kayıplar olacağını da kaydeden Vali Karaloğlu, 'Ama şöyle bakmamız lazım. Pandemi sürecinde şehri ve sektörü ayakta tutmamız lazım. Eğer biz şehri ve turizm sektörünü pandemi sürecinde ayakta tutabilirsek çok hızlı koşarız ve kaybettiklerimizi de çok hızlı geri alırız. Krediler, sertifikasyon, yapılan çalışmaların amacı bu. 2020 ayakta kalma sezonudur. Bu sene işletmelerimizi ayakta tutabilirsek 2021'de veya tamamen pandemi bittikten sonra çok hızlı kayarız" dedi.

ANTALYA'YI ÇOK İYİ KORUDUK

ATSO Başkanı Davut Çetin ise pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği, nefes kredisi gibi devlet desteği paketleriyle tüm taleplere cevap verildiğini ve tüm tedbirlerin alındığını aktardı. Davut Çetin, 'Antalya olarak çok şanslıyız. Çünkü ekibin başında sayın valimiz var ve kendisiyle çalışmaktan gurur duyuyorum. Pandeminin en yoğun yaşanacağı iller arasında dördüncü sırada gösteriliyordu, ancak 81'inci sıradayız. Antalya çok iyi yönetildi ve Antalya'yı çok iyi koruduk. Önümüzdeki süreçte çok hızlı çıkışa ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi korunan ülkelerinden biri Türkiye, Türkiye'de de en iyi korunan illerin başında Antalya" diye konuştu.

BÜTÜN PROBLEM PSİKOLOJİK

Kullanılan krediler ve ertelenen SGK, stopaj gibi ödemelerin ise 6 ay ertelemeli olduğunu, bu sürecin sonuyla ilgili korkusu bulunduğuna dikkat çeken Davut Çetin, 'Hangi sektörler nasıl etkilenecek bütün üyelerimize bir yol çizmemiz lazım. Bütün üyelerimizin önümüzdeki 3-6 aylık ve bir yıllık nakit akışını çok iyi belirlemesi gerekiyor. İyimser ve kötümser tablolar var. 1 Haziran itibarıyla da piyasada ciddi hareketlilik var. Herkes 'Bugün bir şey oldu' diyor. Bütün problem biraz psikolojik ve güven sağlamamız gerekiyor. Şu an yapmamız gereken güven ve dayanışma göstermektir" dedi.

KÖTÜ SENARYO 2.5, İYİ SENARYO 5.2 MİLYON

Turizmin lokomotif sektör olduğunu ve bu yıl ciddi düşüş yaşanacağını belirten Çetin, 'Çok hızlı toparlanıp aksiyon alabiliyoruz, hep birlikte çalışmamız gerekiyor. 2021'de tekrar patlama yaşarız. Bu yıl başlarında 16 milyonun üstüne iki rakamlı büyüme konuşuyorduk, 17-18 milyon. Turizmde tanıtımı çok iyi yapmamız, Antalya'nın güvenli olduğunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Hesabımızı iyi yapmamız gereken bir yıl. Hükümetimiz gereken desteği veriyor. Turizmde kötü senaryom 2.5 milyon, iyi senaryom 5 milyon 200 bin" dedi.

KALEİÇİ'NDE İÇ TURİZM ÖNLEMİ

ATSO Başkanı Çetin, bu süreçte iç turizm hareketliliğin yoğun olacağına dikkati çekerek, bu nedenle Kaleiçi'nde yeni bir proje hazırlandığını kaydetti. Çetin, 'İç turizmde gözbebeğimiz Kaleiçi'ni daha hijyen ve steril bir ortama hazırlamamız lazım. Daha önce aldığımız kuralları biraz daha katılaştırıyoruz. Hıfzısıhha Kurulu kararı da çıkacak. İçeri araç gidiş trafiği mümkün olduğunca azaltılıyor. Saat 12.00'ye kadar tedarik yapılacak ve sonra çok fazla araç girişine izin verilmeyecek. Büyükşehir ve Muratpaşa ortak çalışmayla her gün ortak sterilizasyon yapacak. Yedi kapıdan giriş çıkış yapılacak, ateş kontrolü yapılacak ve maskesiz içeri alınmayacak. Restorana nasıl giriyorsanız, Kaleiçi'ne de öyle gidiş-çıkış olacak. Biraz daha sıkı tutacağız. Kaleiçi'ni daha güvenli olarak iç turizme açacağız" diye konuştu.

ANTALYA Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak para

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Ekonomiye 11.2 milyar liralık sıcak para - Son Dakika

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