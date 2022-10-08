Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak

08.10.2022 12:33
Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak

Antalya haberler: Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek Ödül Töreni ile sona eriyor. Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunacağı, törende Nükhet Duru da mini bir konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Ödül Töreni ile sona eriyor. Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunacağı, törende Nükhet Duru da mini bir konser verecek.

1 Ekim'de geleneksel Festival Korteji, Onur ve Başarı Ödülleri ile Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle başlayan bir haftalık sinema maratonu bu akşam açıklanacak Altın Portakal Ödülleri ile sona eriyor.

Törende jüri üyeleri Yeşim Ustaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Nurgül Yeşilçay, Uğur İçbak, Anamaria Marinca, Nikolaj Nikitin, Valdimar Jóhannsson, Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş, Nazlı Elif Durlu, Ceylan Özgün Özçelik, Hilmi Etikan, Elif Ergezen, Görkem Yeltan, Feyzi Tuna, İsmail Güneş, Murat Erşahin, Olkan Özyurt, Uğur Vardan'ın yanı sıra Mustafa Alabora, Aybüke Pusat, Melisa Sözen, Gülsen Tuncer, Nilüfer Aydan, Ayşenil Şamlıoğlu, İpek Bilgin, Ayşe Erbulak, Abdurrahman Keskiner, Engin Ayça, Tarık Papuçcuoğlu, Nurcan Eren, Şerif Gören, Tayfun Pirselimoğlu, Serdar Orçin, Melike Demirağ, Serap Aksoy, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Biket İlhan, Tolga Karaçelik, Serpil Tamur, Ayçin İnci, Kemal Uçar ve sanat dünyasından daha pek çok isim ile yarışma filmlerinin ekipleri, Antalya'da olacak.

Festivalde bir hafta boyunca 33 ülkeden 74 yönetmenin imzasını taşıyan 66 film izleyicilerle buluştu. Ulusal Yarışmalar'da yer alan filmlerin gösterimleri film ekiplerinin katılımı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Birçok seans için biletlerin kısa sürede tükendiği festivalde bugün, David Lean'in yönettiği"Arabistanlı Lawrence/ Lawrence of Arabia" 12.00'da AKM Aspendos Salonu'nda, Behçet Güleryüz yönetmenliğindeki "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" 14.00'da AKM Perge Salonu'nda, Çiğdem Sezgin imzalı "Suna" 12.00'da ve Ümran Safter'in yönettiği "Kabahat" 14.00'da Doğu Garajı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Kazem Daneshi'nin Fajr Film Festivali'nde En iyi Senaryo Ödülü'nü kazanan, belediye başkanını ilgilendiren bir davada görevli olan bir savcının yaşadığı ikilemi konu aldığı "Mahkeme/ Dustland" bugün saat 17.00'da AKM Aspendos Salonu'nda gösterilecek.

FESTİVALDE DÜN

Festivalde dün, Özel Gösterim bölümünde yer alan, ödüllü belgeselleri ile tanınan Ümran Safter'in ilk uzun metraj kurmaca filmi "Kabahat"izleyiciyle buluştu. Yönetmen Ümran Safter, yapımcı Suraj Sharma, oyuncular Mina Demirtaş ve Ece Demirtürk'ün katılımıyla gerçekleşen gösterim sonrası izleyicilerle bir söyleşi gerçekleşti.

Çiğdem Sezgin'in yönetmenliğini yaptığı erkek egemen bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir kadını konu alan, Tarık Papuçcuoğlu ve Nurcan Eren'in başrolünde yer aldığı "Suna" filminin gösterimi ekibin katılımıyla yapıldı. Film sonrasında izleyicilerle bir araya gelen film ekibi merak edilenleri yanıtladı.

Mehmet Güreli'nin yönettiği, duayen yapımcı Abdurrahman Keskiner'in portresi "Bir Zamanlar Yeşilçam - Abdurrahman Keskiner" gösteriminde senarist Görkem Yeltan ve Abdurrahman Keskiner salonda izleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında dün akşam Metin Akpınar ile Muhabbet adlı gösteri, Antalya Spor Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in de katılımıyla Antalya halkıyla buluştu. Yoğun ilgi gören gösteride izleyiciler Metin Akpınar'ın, Zeynep Miraç moderatörlüğünde mizahtan siyasete, mu¨zikten yemegˆe, umuttan as¸ka, geçmişin tatlı anılarından geleceğe uzanan sohbetine tanıklık ettiler.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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Antalya kültür sanat haberleri... 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Karanlık Gece'nin gösterimi yapıldı Antalya kültür sanat haberleri... 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Karanlık Gece'nin gösterimi yapıldı Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Kaynak: ANKA

Film Festivali, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak - Son Dakika
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