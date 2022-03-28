Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Antalya Havalimanı, yenilenen yüzü ve karşılanan ihtiyaçlarıyla önümüzdeki 25 yıla hazırlıklı girecek ve bölgenin büyük turizm hubı haline gelecek." dedi.

Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan DMHİ Genel Müdürü Keskin, projenin, Türkiye için çok önemli bir kazanç olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nın devletten bir kuruş çıkmadan yenileneceğini söyledi.

Keskin, "Antalya Havalimanı, yenilenen yüzü ve karşılanan ihtiyaçlarıyla önümüzdeki 25 yıla hazırlıklı girecek ve bölgenin büyük turizm hubı haline gelecek." dedi.

Sivil havacılığın hep daha ileri noktalara gitmesi için çalışmalarına büyük gayretle devam ettiklerini belirten Keskin, "Küresel başarılarla ülkenin yüz akı olmayı temel varlık ilkesi telakki eden DHMİ; yolcu, çevre, engelli dostu havalimanlarını misafirleri için keyifli vakit geçirilen yaşam alanları haline getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Keskin, Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki itibarlı yerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini, geçen hafta açılan Tokat Havalimanı ile bu yıl açılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı ve Çukurova Havaliamanı'nın bunun en güzel göstergeleri olacağını kaydetti.

"Havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracağız"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de Akdeniz'in en büyük turizm merkezi Antalya'da, Fraport ile 4 yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştirdiklerini, DHMİ'nin aralık ayında düzenlediği ihaleyi kazanarak işletme süresini 2052'ye kadar uzattıklarını anımsattı.

İhale şartnamesindeki koşulları sağlamak üzere TAV ve Fraport olarak çok ciddi bir çalışma içine girdiklerini belirten Şener, önemli bir sermaye yatırdıklarını ve havalimanını geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını anlattı.

Şener, bugün de şartnamenin diğer önemli maddesi olan ön ödemeyi gerçekleştirdiklerini aktararak, "Dünya ekonomisinin bugünkü durumunda ve Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü bu ortamda finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurt dışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan, dolayısıyla kamu riski içermeyen bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir." dedi.

Antalya Havalimanı'nın salgın öncesinde, 2019'da 35,7 milyon yolcu ağırladığını bildiren Şener, "2021'de seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla güçlü bir şekilde toparlanarak 22 milyon yolcuya ulaştı. Ortağımız, Fraport ile birlikte yapacağımız yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Bu imza Türkiye'ye güvenimizi gösteriyor"

Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte ise 20 yıldan fazla zamandır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, bu süreçte Türkiye'nin ve Antalya'nın önemli bir kapıya dönüştüğünü ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Antalya'nın, Türk turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Schulte, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlaşmaya attığımız imza Türkiye'ye olan bağlılığımızı vurguluyor. Türkiye'ye, Antalya'ya ve Antalya Havalimanı'na olan güvenimizi gösteriyor. Antalya'da heyecan verici kültürel ve tarihi hazineler var. Mutfağı, plajları, gece yaşamı çok ilginç. Her geçen gün turistleri buraya çekecek ve yolcu sayımız artacak. Havalimanını önde gelen bir kapıya dönüştüreceğiz. Uzun dönemli bir iş birliğine imza attık. 2051'e kadar buradayız."

Schulte, konuşmasında proje kapsamında havalimanında inşa edecekleri yeni alanlara ilişkin bilgiler de verdi.

2052'ye kadar işletecek

TAV Havalimanları tarafından verilen bilgiye göre, halen havalimanının işletmesini yürüten TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsayan işletme hakkı için 1 Aralık 2021'de düzenlenen ihaleyi 7 milyar 250 milyon avro + KDV ile kazandı.

Sözleşme kapsamında bu bedelin yüzde 25'i bugün ödendi. Kira bedelinin kalan kısmı ise 2027'den itibaren yıllık olarak ödenecek.

TAV ve Fraport ortak girişimi, ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro olmak üzere toplamda 765 milyon avroluk yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırım kapsamında, ilk etapta dış hatlara terminal alanı 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye, iç hatlar terminal alanı da 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak.

8 helikopterlik alan da yapılacak

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, terminallerdeki köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde 8 helikopterlik bir heliport alanı da yer alacak.

Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri, düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. 3 yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar, mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.