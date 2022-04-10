ANTALYA MANAVGATA 5 YILDIZLI HASTANE PLANI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yetersiz gelen devlet hastanesinin yerine, Sağlık Bakanlığı tarafından D-400 Karayolu'nun kenarında ulaşım sorunu olmayan 5 yıldızlı hastane yapılacak. Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, '5 yıldızlı turizm tesislerine eş değer projesi tamamlanmak üzere olan yeni hastanemizde herşey son sistem teknoloji ile donatılacaktır" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir yetersiz kalan devlet hastanesinin yerine yenisinin yapılması için süren çalışmalar hızlandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından projesi tamamlanmak üzere olan yeni devlet hastanesi Manavgat Alanya Karayolu'na cepheli 64 bin 457 metrekarelik arsa üzerine yapılacak.

Yeni hastaneyle ilgili bilgi veren Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, ilçenin Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın Antalya il kongremizde müjdesini verdiği ilçemize yapılacak hastane 5 yıldızlı turizm tesislerine eşdeğer olacak. Vatandaşlarımızın çok daha refah bir ortamda, çok daha teknolojiyle donatılan bir hastaneyle yaşadıkları sağlık sorunlarına çözüm bulunacak" dedi.

İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yeni hastanenin özellikleri için şunları söyledi:

"Yeni hastanemiz, Sağlık Bakanlığı'mıza tahsisi yapılmış bu arsa üzerinde, gerekli incelemeler tamamlanarak, yoğun bakım üniteleri dahil 300 yataklı inşaat edilecek olan ve ihtiyaç halinde 400 yatağa da çıkabilecek. 225 hasta yatağı, 50 ileri seviye yoğun bakım yatağı, 20 palyatif yatak, 11 tam donanımlı ameliyathane ve 110 poliklinik odası, kalp merkezi, onkoloji merkezi, yanık tedavi ünitesi ile 5 mahkum yatağı bulunacak. Böylelikle Manavgat'ta, eski hastanemizle birlikte toplamda 500'ün üstünde tam donanımlı hasta yatağı bulunan, fiziki mekanları rahat, herkesin kolaylıkla ulaşacağı, son teknoloji ile donatılmış ve refah içerisinde hizmet alacağı sağlık sistemine kavuşmuş olacaktır."

Başkan Erol, mevcut hastanenin de sağlık hizmetine devam edeceğini söyleyerek, 'Mevcut bulunan hastanemiz, 225 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak faaliyetini sürdürecek. Ayrıca aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek" diye konuştu. (DHA)