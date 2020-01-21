Antalya meral akşener, antalya'da - Son Dakika

Meral Akşener, Antalya'da (6)

DEMRE'DE HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Antalya ziyaretinin ilk gününü tamamlayarak, ziyaretinin ikinci günü başlangıç noktası olan Demre ilçesine geldi. Akşener doğruca Demre sahilinde kalacağı otele geçti. Meral Akşener'i, İYİ Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Feridun Bahşi, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri, belediye meclisi üyeleri ve partililerin de aralarında yer aldığı kalabalık bir grup meşalelerle karşıladı.

Akşener'e, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın eşi avukat Funda Kocakaya tarafından kırlardan toplanan bir demet nergis çiçeği verildi. Nergisleri koklayarak 'bunu saklayın' diye korumalarına veren Meral Akşener, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşarak odasına geçti. Bu sırada bir grup genç, otelin önündeki havuz başında havai fişek gösterisi yaparak, meşalelerle 'Meral Akşener' yazdı.

Akşener bu sırada odasının balkonuna çıkarak gençleri selamladı ve teşekkür etti. Akşener, gençlerin ayrılmasından sonra odasına geçti. Geceyi Demre'de geçirecek olan Akşener, yarın sırasıyla Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerini ziyaret edecek.