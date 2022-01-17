Antalya'da topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli 12 Ocak 2022 tarihinde Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan haklarında soruşturma açılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

(Gazi Taş/ İHA)