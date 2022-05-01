Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 15:34
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ve sendika üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kandil, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle 1 Mayıs'ta yine birlikte olduklarını ifade etti.

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda ve her ilde olduklarını aktaran Kandil, "Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz." dedi.

Muğla

Muğla'da Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanarak yürüyüşe geçen katılımcılar, slogan atarak Hasan Ali Yücel ve Emek caddelerinden Emir Beyazıt Mahallesi'ndeki etkinlik alanına ulaştı.

Sendika temsilcileri, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Isparta

Isparta Kaymak Kapı Meydanı'nda buluşan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Etkinlik, açıklamanın ardından sona erdi.

Burdur

Burdur'da bazı sendika üyeleri, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Grup, Gazi ve Atatürk caddelerinden geçerek Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'na ulaştı.

Basın açıklamalarının ardından, katılımcılar halay geçerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Isparta, Antalya, 1 Mayıs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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