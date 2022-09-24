Avsallar Mahallesi'ndeki bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olarak değerlendirilen 919 paket kaçak sigara, 201 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet elektronik sigara, 5 bin 444 adet tütün ile doldurulmuş makaron, ele geçirildi.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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