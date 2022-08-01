GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI - Son Dakika
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GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI

01.08.2022 16:37

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.

Toroslar Yayla Şenliği, ilçeye 55 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'nda yapıldı. Şenliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Kaymakam Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve binlerce vatandaş katıldı. Develer, koyunlar ve atlar eşliğinde Yörük göçüyle başlayan şenlik, halat çekme ve çuval yarışlarıyla devam etti. Şenlikte halk oyunu gösterileri sunuldu. Yörüklerin yaylada en çok eğlendikleri oyunların başında gelen cıngırtlaklar büyük- küçük herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Şenlik alanındaki deve ve atlar da vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi deve ve at üzerinde şenlik alanında gezdirildi. Akşam saatlerinde ise kamp ateşi yakıldı.

SÜMER EZGÜ VE KUBAT SAHNEYE ÇIKTI

Şenlikte, Gazipaşa'nın yetiştirdiği halk ozanı Göksel Aslan ve yöresel Korubaşı Grubu konser verdi. Şenliğin birinci gün Sümer Ezgü, ikinci günü ise Kubat sahneye çıktı. Sanatçıların konserleri ilgiyle izlendi.

ATATÜRK SİLÜETİ İZLENDİ

Şenliğin üçüncü günü sabahın erken saatlerinde Toros Dağları'nın eteğine yansıyan Atatürk silüeti de izlendi. Serbest etkinlik ve eğlencelerle devam eden şenlik son buldu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Sümer Ezgü, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI - Son Dakika

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