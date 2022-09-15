Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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