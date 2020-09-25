Antalya OSB, bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek - Son Dakika

Antalya OSB, bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), fabrikalar, bitişiğindeki Antalya bilim Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devralınan Mesleki ve Teknik Lise ile OSB'de kurulacak Teknopark sayesinde, bölge bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek.

Antalya OSB, bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), fabrikalar, bitişiğindeki Antalya bilim Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devralınan Mesleki ve Teknik Lise ile OSB'de kurulacak Teknopark sayesinde, bölge bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek. Kampüsün en önemli unsurlarından lisenin inşa çalışmalarına başlandı.

Antalya OSB'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçen yıl devraldığı OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapalı ve açık spor salonları büyük ölçüde tamamlandı. Okul binalarının inşası için 3 Ekim'de ihaleye çıkılacak. Pandemi dolayısıyla yaşanan sorunlar nedeniyle kolej statüsünde planlanan lise, önümüzdeki eğitim- öğretim yılında hizmete girecek. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ KAMPÜSÜAntalya OSB Başkanı Ali Bahar, meslek lisesinin de içinde olduğu OSB, Antalya Bilim Üniversitesi ve Teknopark projeleriyle planlanan bilim ve teknoloji kampüsü hakkında bilgi verdi. Buradaki hedeflerinin bir kampüs olduğunu belirten Bahar, "İhalesine çıktığımız teknoparkımız geliyor. Hemen yanımızda Antalya Bilim Üniversitesi var. 3 Ekim'de meslek lisesi ihalesini de yaparak burayı meslek lisesinden teknoparkına, üniversitesi ve sanayisine bir sanayi ve bilim- üniversite- meslek lisesi işbirliği kavramında bir kampüse çevirme hedefindeyiz" dedi. İHALESİ 3 EKİM'DE MEB'in liseyi devretmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Bahar, "Öğrencilerimizi Türkiye'ye kazandıracağımız, istihdama dokunuşta bulunacağımız için çok mutluyuz. Meslek lisemizde açık saha tamamlandı, kapalı spor salonu da birkaç ay içinde bitecek. Meslek lisemizi aslında bu eylül ayında açacaktık fakat pandemi hem taşınmasını hem de öğrenci kabul ve eğitim sürecini problemli hale getirdi. Dolayısıyla bir sonraki eylül ayına hazırlanıyoruz. 3 Ekim'de ihalesini yapacağız" diye konuştu. MUTLU ÖĞRENCİLERÖncelikle liseye ait tüm binaların yenileneceğini anlatan Bahar, "Biz burada mutlu öğrenciler hayal ediyoruz. En az bir dil bilerek mezun etmek istiyoruz. İlk iki yıl öğrenim, ikinci iki yılda fabrikalar, teknopark ve üniversitemizin içinde bu öğrencilerimizi hem bilim hem de sanayiye kazandırma hedefindeyiz. Burada çocuklarımızın disiplinini beden eğitimiyle, öğrenimlerini de buraya getirdiğimiz tüm öğretmenleri de güncel eğitmek suretiyle ve bilimin şu an kullandığı en son teknolojilerin olduğu bir okul için çalışıyoruz" dedi. YEŞİL YOL Sadece meslek lisesi, sadece teknopark, sadece üniversite işbirliğinden bahsetmediklerini dile getiren Bahar, "Kuracağımız yeşil yol ve alacağımız yeşil araçlarla meslek lisesinde okuyan bir öğrencimizin teknoparka, üniversitedeki kişinin teknoparka, teknoparktaki kişinin meslek lisesine gelmesini ve bu bilim faunasının tamamının sanayiyle işbirliği kurarak özlediğimiz üniversite-sanayi, meslek lisesi sanayi, bilim-sanayi işbirliklerinin tamamen bir kampüs havasında yaşanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.TEKNOPARK 1.5 YIL SONRATeknopark ihalesinin ardından 1- 1.5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Ali Bahar, "Meslek lisesi gelecek yıl mayıs ayında tamamlanmış olacak. Zaten Bilim Üniversitemiz hızla koşturuyor. Sanayicimize hedeflediğimiz pası vermiş olacağız. Birçok bölüm olacak. Makine, yeni teknolojiler, elektrik elektronik bölümlerimiz var. Tasarım, endüstriyel tasarım sadece el işçiliği anlamında değil, düşünsel anlamda da birçok bölümümüz mevcut" dedi. ÜNİVERSİTEYLE ARADAKİ DUVAR YIKILACAK

Antalya Bilim Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ile görüştüklerini, Teknopark yönetiminde de birlikte çalıştıklarını dile getiren Bahar, "İsmail hocamız çok değerli ve kendisinden inanılmaz faydalanıyoruz. Lisedeki bölümleri üniversite ile senkronize biçimde yapacağız. Şu anda üniversiteyle aramızda fiziken bir duvar var, fakat biz o duvarı teknoparkmızın temelini atarken yıkacağız. Temel atma törenimiz duvarı yıkma şeklinde gerçekleşecek. Ama sadece fiziki anlamda duvarları yıkmayacağız, beynimizdeki duvarları da yıkarak, üniversite, sanayi, meslek lisesi bilim sanayi işbirliğini Antalya'da ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.


Organize Sanayi Bölgesi, milli eğitim bakanlığı, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya OSB, bilim, sanayi ve teknoloji kampüsüne dönüşecek - Son Dakika

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