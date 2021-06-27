ANTALYA 'RUSLAR KONUT KİRALAMAKTA DAHA ISRARCI' - Son Dakika

ALANYA Tanıtım Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Dr. Yakup Uslu, pandemiyle birlikte konut kiralamalarının arttığını belirtirken, " Alanya'da özellikle Rusların konutlara olan ilgisi devam etmekte. Yabancıların özellikle Rusların konut kiralamakta daha ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Emlak Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr. Yakup Uslu, pandemiyle birlikte konut kiralamalarının arttığını belirtirken, "Alanya'da özellikle Rusların konutlara olan ilgisi devam etmekte. Daha önceleri de yoğun şekilde daire veya villa kiralayan yabancı misafirlerimiz vardı. Ancak son dönemlerde pandemi dolayısıyla konutlarda kiralama sürecinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki insanların çok kalabalık otellerde kalmaktansa evlerde daha rahat tatil yapabileceklerini gösteren bir durumdu. Bu şekilde bayağı talebimiz oldu. Yabancıların özellikle Rusların konut kiralamakta daha ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

En çok talebin Slav ülkelerinden olduğunu vurgulayan Yakup Uslu, " Ukrayna, Rusya, Kazakistan'ın yoğun olarak talep gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak batı Avrupa'dan da Almanlar ve Finliler özellikle Finlandiya'nın Helsinki'den direkt Antalya'ya uçak olması hasebiyle yoğun bir Finlandiyalı gelişi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.