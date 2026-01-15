Antalya\'ya Gelen Yabancı Turist Sayısı Artıyor

ANTALYA'ya hava yoluyla gelen İngiliz ve Polonyalı yolcu sayısı 4 yılda artış gösterdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin dış hatlar verilerine göre; 2022'de 764 bin 664 olan Polonya'dan gelen yolcu sayısı geçen yıl 1 milyon 279 bin 108'e, aynı dönemde İngiltere'den gelen yolcu sayısı 1 milyon 138 bin 461'den 1 milyon 533 bin 498'e yükseldi.

Antalya turizmi geçen yılı transfer yolcuların da eklenmesiyle 17 milyon 571 bin 155 turist sayısı ile rekorla tamamladı. Kentte turist sayısındaki artış, havalimanlarındaki yolcu ve uçuş hareketliliğine de yansıdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre; dış hatlarda Antalya Havalimanı 32 milyon 213 bin 140, Gazipaşa Alanya Havalimanı 568 bin 313 yolcuya hizmet verdi. Antalya Havalimanı'nda 1 yıllık süreçte dış hatlarda 191 bin 856, iç hatlarda 48 bin 273 olmak üzere 240 bin 129 uçak trafiği gerçekleşti. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda aynı dönemde iç hatlarda 3 bin 775, dış hatlarda 3 bin 650 olmak üzere 7 bin 425 uçuş oldu.

DIŞ HATLA GELEN YOLCU SAYISI 16 MİLYONU AŞTI

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; geçen yıl dış hat gelen yolcu sayısı 16 milyon 710 bin 721 oldu. Dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre; dağılımında ilk sırada Rusya ardından sırasıyla Almanya, İngiltere ve Polonya yer aldı. Geçen yıl Rusya'dan 3 milyon 965 bin 580, Almanya'dan 3 milyon 533 bin 669, İngiltere'den 1 milyon 533 bin 498, Polonya'dan 1 milyon 279 bin 108 yolcu geldi.

MİLLİYETLERİNE GÖRE YOLCU SAYISI

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin 2025 yılı dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımı şöyle:

"Kazakistan 375 bin 560, Hollanda 446 bin 90, Romanya416 bin 174, Ukrayna 424 bin 45, Çekya 291 bin 77, Slovakya 198 bin 449, Litvanya 244 bin 898, Belçika 181 bin 621, Moldova 182 bin 949, Avusturya 190 bin 113, Belarus 184 bin 520, Fransa 177 bin 81, Danimarka 151 bin 63, İsviçre 168 bin 609, İsveç 146 bin 41, Macaristan 133 bin 875, İran 45 bin 695, Norveç 86 bin 426, Finlandiya 38 bin 493, İtalya 40 bin 47, Slovenya 16 bin 860."

Dış hat gelen yolcu sayısına göre; Antalya'ya İngiltere ve Polonya'dan gelen ziyaretçi sayısı, 4 yılda artış gösterdi. 2022'de İngiliz ziyaretçi sayısı 1 milyon 138 bin 461, 2023'te 1 milyon 305 bin 940, 2024'te 1 milyon 552 bin 114, geçen yıl da 1 milyon 533 bin 498 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Polonyalı ziyaretçi sayısı; 2022'de 764 bin 664, 2023'te 1 milyon 67 bin 432, 2024'te 1 milyon 263 bin 737, 2025'te ise 1 milyon 279 bin 108 oldu.