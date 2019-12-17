Antalya zirvede 'noel anne' çekimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya zirvede 'noel anne' çekimi - Son Dakika

Antalya zirvede 'noel anne' çekimi

6 saat önce

Zirvede 'Noel Anne' çekimiAntalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anneler' fotoğraf çekimi, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde gerçekleşti.

Zirvede 'Noel Anne' çekimi

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anneler' fotoğraf çekimi, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde gerçekleşti. 20 manken, tipinin etkili olduğu zirvede, noel anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.

Antalya'nın ilk mankenlik ajansı Esline tarafından 2009 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2020 yılına özel 20 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, teleferikle çıkılan Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleşti. Noel anne kostümü giyerek kar yağışı altında poz veren mankenler, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Eksi 8 derecede poz vermeye çalışan mankenler, sık sık kapalı alana girerek ısınmaya çalıştı. Çekimlerde 'Melissa' adlı köpek de mankenlerle birlikte poz verdi.

Esline Ajans kurucusu Esra Keskinol, 'barış ve sevgi' mesajı vermek istediklerini belirterek, Gerek tarih, gerek coğrafyası ile dünyanın görmek istediği bir şehirde yaşıyoruz. Noel baba, Antalya'nın Demre ilçesinde yaşadı. Bu projeyi 11 yıl önce başlattık. Bu yıl çekimler için Tahtalı Dağı'nı seçmemizin nedeni ise burası mitolojide 'Tanrılar dağı' olarak bilinir. Zeus ve Hera'ya ev sahipliği yaptığına inanılır. Dünyanın her yerinden turistler burayı görmeye geliyor ve teleferikle dağın zirvesine çıkıyor dedi.

Antalya zirvede 'noel anne' çekimi

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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