Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda - Son Dakika
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Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda

22.04.2022 10:13
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor ligde 28, toplamda ise 56. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor ligde 28, toplamda ise 56. kez rakip olacak.

Süper Lig'de 33 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puan toplayan kırmız-beyazlılar, 34. haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi ile sarı-kırmızılılar toplamda 56, Süper Lig'de ise 28. kez karşı birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı- beyazlılar, geride kalan 55 maçta 21 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 27 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kaybetmişti.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı. Antalyaspor, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Pazar günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

(İsa Akar-İHA)

Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda

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Antalyaspor-Kayserispor maçına Cünayt Çakır atandı Antalyaspor-Kayserispor maçına Cünayt Çakır atandı Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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