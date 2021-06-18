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Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atanan Guterres'e tebrik - Son Dakika

Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atanan Guterres'e tebrik

18.06.2021 18:02
Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atanan Guterres'e tebrik, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine 5 yıllığına yeniden atanan Antonio Guterres'i tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine 5 yıllığına yeniden atanan Antonio Guterres'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulunun, görev süresi 31 Aralık 2021'de sona erecek BM Genel Sekreteri Guterres'in bu göreve 5 yıllık ikinci bir dönem için yeniden atanmasına ilişkin kararını 18 Haziran 2021'de kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres'in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine ulaşılması hedefi doğrultusunda BM Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına verdiği katkıyı güçlendirerek sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Guterres'in yeniden atama kararının alındığı Genel Kurul oturumu dahil olmak üzere atama sürecinin tamamının 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın öncülüğünde icra edilmiş olması ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atanan Guterres'e tebrik

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Antonio Guterres, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atanan Guterres'e tebrik - Son Dakika


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