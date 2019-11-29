Son Dakika Haberleri: Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Gece geç saatlerinden itibaren yoğun

sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 10-15

metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.


Gaziantep- Adıyaman kara yolu Karadağ geçidi ve Araban-Besni

kara yolunun Ergen geçidinde de sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]