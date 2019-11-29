Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Gece geç saatlerinden itibaren yoğun
sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 10-15
metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
Gaziantep- Adıyaman kara yolu Karadağ geçidi ve Araban-Besni
kara yolunun Ergen geçidinde de sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.
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