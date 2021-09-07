Araban Kaymakamı Ömer Sevgili görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in Araban ilçesi atanan Kaymakamı Ömer Sevgili görevine başladı.

Araban'ın yeni Kaymakamı Ömer Sevgili, göreve başladığı ilk gün ilçedeki kurum amirleriyle bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantıda ilçe hakkında bilgiler alarak çalışmalarına başladı.

Kaymakam Ömer Sevgili kimdir

Siirt'in Kurtalan İlçesinde doğan Kaymakam Ömer Sevgili, ilk, orta ve lise eğitimini Kurtalan'da tamamladı. Lisans ve Önlisans Eğitimlerini, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Matematik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme ve Anadolu Üniversitesi AÖF-Adalet Bölümlerinde tamamladı. Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Hacıbayram Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü- Maliye Bölümünde tamamladı. Sırasıyla, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Matematik öğretmenliği, Ankara Sınav Dershanesinde Matematik öğretmenliği, Vergi Denetim Kurulunda Müfettiş Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında Uzman Yardımcılığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Uzmanlık görevlerinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığında çalışırken Türkiye'deki Bütçe Sisteminin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında Paris'te bulunan OECD'deki bir toplantıya Ülkemizi temsilen katıldı. 2019 yılında Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Mesleğine intisap ettikten sonra sırasıyla Manisa/ Köprübaşı İlçesinde ve Adana/ Tufanbeyli İlçelerinde yaklaşık 20 ay Kaymakam Vekilliği görevini yaptı.

20 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Araban ilçesi Kaymakamlığına atanan Sevgili evli ve iki çocuk babası. - GAZİANTEP