Yaşam

Aralarında Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüpheli, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi

15.01.2026 15:50  Güncelleme: 15:58
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu gözaltına alınan 18 şüpheli, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında voleybolcu Derya Çayırgan ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

ÜMİT KARAN'IN DA OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında voleybolcu Derya Çayırgan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

TÜM ŞÜPELİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan dahil tüm şüpheliler, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mö19720202 Mö19720202:
    bynümit FENERBAHÇEYE GOL ATMIŞTI ACAB KAFASIMI İYİYDİ OZAMAN.. 0 0 Yanıtla
