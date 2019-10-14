Son Dakika Haberleri: Aramco krizi: ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik askeri güç takviyesi
Son Dakika Dünya Aramco krizi: ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik askeri güç takviyesi

Aramco krizi: ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik askeri güç takviyesi

8 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud geçtiğimiz ay petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine düzenlenen terör saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ek mühimmat ve asker gücü tedarik edilmesine yeşil ışık yaktı.

Aramco krizi: ABD'den Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik askeri güç takviyesi, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud geçtiğimiz ay petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine düzenlenen saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ek mühimmat ve asker gücü tedarik edilmesine yeşil ışık yaktı.


Saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasından dolayı Tahran ile gerginlik yaşayan Riyad yönetimine Amerika Birleşik Devletleri avcı filoları ve hava savunma personeli de dahil 3 bin asker göndereceğini açıkladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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