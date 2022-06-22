Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak

22.06.2022 18:31
Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Cezayir'de yapılacak zirve öncesi temmuzda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geleceğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Cezayir'de yapılacak zirve öncesi temmuzda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geleceğini söyledi.

Çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de bulunan Ebu Gayt, Cezayir Ulusal Radyosuna açıklama yaptı.

Ebu Gayt, 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesi Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının "bazı dosyaları" görüşmek üzere 2 Temmuz'da Beyrut'ta toplanacağını belirtti.

Ebu Gayt, "Zirveye sunulacak tüm dosyaların istişare edilmesi için çeşitli toplantılar yapılacak. Bu toplantılar arasında Arap dışişleri bakanlarının 2 Temmuz'da Beyrut'ta yapacakları istişare toplantısı da var." dedi.

Söz konusu dosyalara ilişkin bilgi vermeyen Ebu Gayt, Arap dünyasının gündemdeki konuların çoğunda uzlaşı sağladığını ve istişarelerin ilerleyen aylarda da süreceğini aktardı.

Cezayir'e yaptığı iki günlük ziyareti tamamlayan Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile Arap Birliği Zirvesi hazırlıklarına ilişkin görüşmelerde bulunmuştu. Ebu Gayt, Tebbun ile görüşmesinden sonra, "Gördüğüm kadarıyla Cezayir'in bu zirve için çok ciddi hazırlıkları var." demişti.

Cezayir'deki zirvenin tarihinin açıklanmasından bu yana 11 yıl önce üyeliği askıya alınan Suriye'nin Birliğe yeniden dönmesi ve Cezayir'in öne sürdüğü Arap Birliği reformu projesinin yeniden canlandırılması konuları gündeme gelmiş durumda.

Beşşar Esad rejiminin barışçıl gösterilere askeri güçle müdahale etmesinin ardından Kasım 2011'de Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliği dondurulmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise, 27 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor. Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz ayından bu yana Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin Suriye rejimi ile normalleşme adımlarının hızlandığı görülüyor.

Arap Birliği Zirvesi, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını sebebiyle yapılamamıştı.

YORUMLAR
500
Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: 'Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor' Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: 'Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor'
Kaynak: AA

Cezayir, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement