Arap Birliği dışişleri bakanları temmuzda Beyrut'ta toplanacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Cezayir'de yapılacak zirve öncesi temmuzda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geleceğini söyledi.

Çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de bulunan Ebu Gayt, Cezayir Ulusal Radyosuna açıklama yaptı.

Ebu Gayt, 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesi Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının "bazı dosyaları" görüşmek üzere 2 Temmuz'da Beyrut'ta toplanacağını belirtti.

Ebu Gayt, "Zirveye sunulacak tüm dosyaların istişare edilmesi için çeşitli toplantılar yapılacak. Bu toplantılar arasında Arap dışişleri bakanlarının 2 Temmuz'da Beyrut'ta yapacakları istişare toplantısı da var." dedi.

Söz konusu dosyalara ilişkin bilgi vermeyen Ebu Gayt, Arap dünyasının gündemdeki konuların çoğunda uzlaşı sağladığını ve istişarelerin ilerleyen aylarda da süreceğini aktardı.

Cezayir'e yaptığı iki günlük ziyareti tamamlayan Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile Arap Birliği Zirvesi hazırlıklarına ilişkin görüşmelerde bulunmuştu. Ebu Gayt, Tebbun ile görüşmesinden sonra, "Gördüğüm kadarıyla Cezayir'in bu zirve için çok ciddi hazırlıkları var." demişti.

Cezayir'deki zirvenin tarihinin açıklanmasından bu yana 11 yıl önce üyeliği askıya alınan Suriye'nin Birliğe yeniden dönmesi ve Cezayir'in öne sürdüğü Arap Birliği reformu projesinin yeniden canlandırılması konuları gündeme gelmiş durumda.

Beşşar Esad rejiminin barışçıl gösterilere askeri güçle müdahale etmesinin ardından Kasım 2011'de Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliği dondurulmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise, 27 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor. Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz ayından bu yana Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin Suriye rejimi ile normalleşme adımlarının hızlandığı görülüyor.

Arap Birliği Zirvesi, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını sebebiyle yapılamamıştı.