Arap dünyasının önde gelen kuruluşlarından, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için taziye mesajları - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Parlamentosu ve Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamayla BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Ebu Gayt, Al Nahyan'ın vefatından ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, Arap Birliğinin bu zor ve acı gününde BAE devleti ile halkının yanında olduğunu ifade etti.

Al Nahyan'ın Arap ülkeleri için hizmet ettiğini, hayatı boyunca ortak Arap çalışmasını somut bir şekilde gerçekleştirdiğini kaydeden Ebu Gayt, yaptıklarının gelecek nesillerce de hatırlanacağını aktardı.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi de yaptığı yazılı açıklamada, İslam dünyasının Al Nahyan'ı yitirdiğini belirterek, Al Nahyan için Allah'tan rahmet, BAE devleti ile halkına da başsağlığı diledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Al Nahyan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

İİT'nin Twitter hesabından paylaşılan taziye mesajında, Al Nahyan'ın BAE'nin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunduğuna işaret edilerek, ailesine, BAE halkına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da yayımladığı taziye mesajında, Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle BAE yönetimine ve halkına en içten başsağlığı dileklerini sunduğunu kaydetti.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu da BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid'in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İslam ve Arap dünyasının sorunlarını çözmeye hizmet eden" Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE yönetimine ve halkına, İslam ve Arap ümmetine taziye dilekleri iletildi.

Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın bugün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.