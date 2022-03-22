Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği füze imha edildi - Son Dakika
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği füze imha edildi

22.03.2022 22:11
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği füze imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyine attığı balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyine attığı balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyonun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan kısa yazılı açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin ihlallerini arttırmasının altında Yemen görüşmelerini başarısızlığa uğratma amacı yattığı aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakereler yapılacağını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Yemen, İran, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği füze imha edildi - Son Dakika


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