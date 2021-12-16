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"Araştırma üniversitesi" ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak - Son Dakika

"Araştırma üniversitesi" ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak

16.12.2021 12:50

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "araştırma üniversitesi" ilan edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, unvanı korumanın önemine işaret ederek, "Bundan sonra daha güzel işler üreteceğimize ve o ligde daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "araştırma üniversitesi" ilan edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, unvanı korumanın önemine işaret ederek, "Bundan sonra daha güzel işler üreteceğimize ve o ligde daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Çuvalcı, AA muhabirine, YÖK'ün değerlendirmesi sonucunda KTÜ'nün, Türkiye'deki Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı'na dahil edildiğini söyledi.

İlk kez 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan araştırma üniversitelerinin her yıl YÖK tarafından üniversitelerin çeşitli alanlardaki çalışmaları değerlendirilerek belirlendiğini ifade eden Çuvalcı, 13 Aralık Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen törenle KTÜ'nün de Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesi arasına dahil edildiğini belirtti.

Çuvalcı, stratejik planlarında araştırma üniversitesi olma hedefi bulunduğunu kaydederek, "Rize çay odaklı bir üniversite. Giresun fındık çalışmaları üzerine misyon farklılaşması kapsamında üniversite seçilmişti, Artvin ise tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine odaklı üniversiteler olarak ayrılmıştı. Biz de KTÜ olarak araştırma üniversitesi olduk." diye konuştu.

Araştırma üniversitelerinin, nitelikli yayın ve projeler, toplumsal fayda, uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı, TEKNOKENT'teki firma sayısı, mezun ettiği doktora öğrenci sayısı gibi birçok kriter gözetilerek belirlendiğine dikkati çeken Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olmak üniversitemizin marka değerine değer katıyor ama iş bununla bitmiyor. Bu unvanı korumak var. Her yıl YÖK tarafından bütün üniversitelerin yaptıkları çalışmalar değerlendiriliyor. Bir lig gibi düşünün, orada küme düşme var, yukarı çıkma var. Onun için bu bir süreç. Ben öncelikle bu sürece katkı veren akademisyenlerime ve idari personelime, bundan önceki yönetime de teşekkür ediyorum. KTÜ çok köklü, eski bir üniversite, bölge üniversitesi. Bundan sonra daha iyi skorlar yapacağımıza, daha iyi çıktılar, daha iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Hem akademik olarak hem bilgi birikimi olarak böyle bir altyapı var. Daha güzel işler üreteceğimize ve o ligde daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum."

Araştırma üniversitesi unvanının katkıları

Çuvalcı, araştırma üniversitelerine, diğer üniversitelere verilenden daha fazla asistan ve öğretim üyesi kadrosu verileceğini, ayrıca yurt dışına daha fazla öğrenci gönderebileceklerini dile getirdi.

Büyük bütçeli TÜBİTAK projelerinden de yararlanabileceklerinin altını çizen Çuvalcı, "Örneğin TÜBİTAK'ın Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı var. Bu merkezler için proje çağrısına araştırma üniversitesi olmayan üniversiteler başvuramıyor. Biz artık mükemmeliyet merkezleri projelerine başvurabileceğiz. Bunlar büyük bütçeli projeler. Geçen yıldan devam eden böyle bir projede, 45-50 milyon liralık bir projede, 4-5 milyonluk bir iş paketini yapıyoruz. Artık projeyi tek başımıza yürütebilecek seviyeye geliyoruz. Ayrıca TÜBİTAK'ın AYDEB ve TEYDEB gibi araştırma, teknoloji ve yenilik destek programları için daha çok pay alabileceğiz. Bu unvanın birçok katkısı var. Kısaca söylemek gerekirse hem kadro hem de bütçe olarak daha iyi imkanlar sağlıyor devletimiz." ifadesini kullandı.

KTÜ'nün 30 bin öğrencisi bulunduğunu belirten Çuvalcı, "Artık araştırma üniversitesi olmanın, öğrenci tercihlerine de yansıyacağını düşünüyorum, çünkü öğrencilerimiz bu tür şeyleri önemsiyorlar. Sonuçta bunu değerlendiren YÖK. YÖK sizin her şeyinize bakıyor. Memnuniyet anketlerinden yaptığınız projelerden, elde ettiğiniz proje bütçelerine kadar her şeye bakıyor. Bizim için gurur verici bir olay. İnşallah daha güzel işler yapacağız. KTÜ, şehrin de önemli bir marka değeri. Bu bir sinerji olayıdır. Bu müjdeli haber bizi mutlu etti. Hocalarımızın ve personelin motivasyonunu arttırdı. Önemli olan bunu sürdürmek." görüşünü paylaştı.

Araştırma üniversitesi ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak
Araştırma üniversitesi ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak
Araştırma üniversitesi ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak
Araştırma üniversitesi ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Üniversite, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Araştırma üniversitesi' ilan edilen KTÜ'nün hedefi bu alanda kalıcı olmak - Son Dakika


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