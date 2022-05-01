Ardahan'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi - Son Dakika
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Ardahan'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi

01.05.2022 00:09
Ardahan'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi

Ardahan'da Ramazan Bayramı öncesi Vali Hüseyin Öner'in katılımı ile 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi yapıldı.

Ardahan'da Ramazan Bayramı öncesi Vali Hüseyin Öner'in katılımı ile 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla yapılan denetimler Ardahan'da Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve trafik ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Göle yolu polis kontrol noktasında trafik uygulamasına katılan Vali Öner, özellikle bayram trafiğine çıkacak sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Öner, "Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımızdan özellikle hız konusunda ve emniyet kemeri kullanımı konusunda hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu, 'Trafikte her yıl daha iyiye', 'Kemerim hep aklımda', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Yol ver hayata' ve 'Bi hareketine bakar hayat' sloganlarıyla trafik kazalarında önemli derecede düşüşler kaydedildi. Bu bayramda ise mottomuz 'Bayramınız Kemerli Olsun' oldu. Bu kapsamda sadece ihlal yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleriyle de yüz yüze iletişim kurmak amacıyla polis ve jandarma ekiplerimizle birlikte denetim yaptık. Sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması çok önemli. Tüm ekiplerimizle birlikte bayram tatili süresince görev başında olacağız" dedi.

Sürücü ve yolcuların Ramazan bayramını da kutlayan Vali Öner, görevlilerle bir süre sohbet ettikten sonra uygulama noktasından ayrıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da Bayramınız kemerli olsun denetimi
Ardahan'da Bayramınız kemerli olsun denetimi
Ardahan'da Bayramınız kemerli olsun denetimi
Ardahan'da Bayramınız kemerli olsun denetimi
Ardahan'da Bayramınız kemerli olsun denetimi

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Jandarma, Ardahan, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi - Son Dakika
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