Son Dakika Haberleri: Ardahan'daki Kapalı Kara Yolları Ulaşıma Açıldı

Ardahan'daki Kapalı Kara Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle dün akşam kapanan Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan'daki Kapalı Kara Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle dün akşam kapanan Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tipinin dinmesiyle, ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmasının ardından, yollarda ulaşım normale döndü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, açılanlar dahil tüm yollarda yoğun buzlanma olduğu, bu nedenle sürücülerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, il genelinde kar ve tipiden dolayı 43 köy yolunda halen ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:43 Kaynak: AA

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